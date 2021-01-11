وزيرة الصحة عن نقص الأكسجين في المستشفيات: الشبورة السبب.. والأزمة عالمية

طالبت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وسائل الإعلام بتحري الدقة، فيما يخص المعلومات المتعلقة بكورونا، مشيرة إلى أن الحديث عن زيادة الوفيات غير صحيح .
وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أسباب ظهور أزمة نقص في الأكسجين مؤخرا، موضحة أن السبب هو أن كل الحالات الداخلي المصابة بكورونا وليست فقط الموجودة بالعناية المركزة توضع على الأكسجين لتحسين حالتها.
وأشارت إلى أن وجود مشكلة نقص الأكسجين رصدت في اخر 3 اسابيع في العالم كله لنفس السبب.
كما أوضحت الوزيرة أن ظهورة الشبورة في الفترة الفترة الاخيرة كان سببا في كثير من حالات نقص الأكسجين بسبب تعطل سيارات نقله على الطرق لوقت يصل لـ 8 و 10ساعات.
وتابعت :" أن الأوضاع مستقرة بمستشفيات العزل فيما يخص توافر أنابيب الأكسجين، موضحة أن هناك 21 % انخفاص في الاصابات ، وأن تردد حالات الاشتباه على المستشفيات قل بنسبة 15 % ، وحجز الحالات في الرعاية المركزة قل بنسبة 8% متوسط ، وارتفع الشفاء 5 % ".
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