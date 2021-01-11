وزيرة الصحة: وفيات الموجة الثانية من كورونا أقل 50% من الموجة الأولى

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن توفير الاحتياجات من الأكسجين شهد تحسنا مؤخرا نظرا لأن الإنتاج تضاعف 50 % عن الشهر الماضي.

وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، إنه لا صحة لزيادة الوفيات، مضيفة أن هناك انخفاضا ملحوظا في متوسط عدد الحالات المصابة بكورونا خلال آخر ١٠ أيام.

وتابعت الوزيرة، آخر 10 أيام شهدت انخفاض ملحوظ في متوسط الحالات، والـ 3 أيام الأخيرة شهدت أيضا انخفاضا كبيرا.

وقالت وزيرة الصحة ، إن الأوضاع مستقرة بمستشفيات العزل فيما يخص توافر أنابيب الأكسجين، موضحة أن هناك 21 % انخفاضا في الإصابات، وأن تردد حالات الاشتباه على المستشفيات قل بنسبة 15 % ، وحجز الحالات في الرعاية المركزة قل بنسبة 8% متوسط ، وارتفع الشفاء 5 % ، موضحة أنها تجتمع أسبوعيا بالمسئولين عن مستشفيات العزل للإطئنان على التطورات.