CNN Travel: مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر إليها في 2021

نشر موقع "CNN Travel"، تقريرا مصورا عرض فيه قائمة بالمقاصد السياحية التي رشحها الموقع للسائحين لزيارتها خلال العام الجديد، والتى بلغ عددها 21 مقصدًا من بينها مصر، حيث جاءت مصر في المرتبة الخامسة بعد "انتركاتيكا (قارة القطب الجنوبي) وكندا وديزنى ودبى"، وهو ما يؤكد الثقة والتميز التي يحظى بها المقصد المصرى، كما نشر موقع "CNN العربية" فيديو قصيرا عن هذه الوجهات السياحية.

وأشار التقرير إلى أن الظروف الحالية التي يمر بها العالم في ظل أزمة جائحة كورونا جعلت من السفر خيارا ليس بالسهل، إلا أن هذه الظروف سوف تنتهى، ولن تمتد إلى الأبد وستعود السياحة هذا العام، ومن هذا المنطلق فقد قامت CNN بإعداد هذه القائمة التي تضم المقاصد المرشحة للزيارة أثناء 2021.

وفى الحديث عن مصر، أشار التقرير إلى أن مصر لا تزال تحتوي على آثار عظيمة وفريدة، كما تحدث التقرير عن المتحف المصري الكبير ومساحته الضخمة وتصميمه المعماري، واصفا حدث افتتاحه بإلهام، حيث إنه سيعرض كنوز الملك توت عنخ آمون مجتمعة لأول مرة، وسيتم نقل عدد من التوابيت المكتشفة حديثًا في عام 2020 بمنطقة آثار سقارة، وكذلك توابيت خبيئة العساسيف والتي اكتٌشفت في الأقصر عام 2019 إليه ليتم عرضها بالمتحف.

جدير بالذكر أن قائمة المقاصد التي رشحها الموقع ضمت أيضا كلًا من "فرنسا-غانا-اليونان-جريندا (في البحر الكاريبى)- هاواى- إيطاليا- اليابان- مالديف- المكسيك- نيوزيلاندا- نيويورك- سنغافورة- إسبانيا- تايلاند- المملكة المتحدة- أوروجواى".