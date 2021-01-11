سامح شكرى: نتطلع للعمل مع الشركاء لتجاوز مرحلة الجمود فى عملية السلام

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أحمد جودة - القاهرة - أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر تتطلع للعمل مع الشركاء الدوليين لإحراز تقدم يتجاوز مرحلة الجمود التي مرت بها عملية السلام، مؤكدا ترجيب مصر باى جهد يهدف لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأضاف شكرى خلال مؤتمر صحفى رباعي في القاهرة، اليوم الاثنين، أن مصر تدرك المسؤولية الملقاة على عاتق الرباعية الدولية لاطلاق المفاوضات، مضيفا: " كما تدرك مصر دور الولايات المتحدة لايجاد حل للقضية الفلسطينية.

وكان وزير الخارجية سامح شكري قد استقبل ظهر اليوم نظراءه الأردنى أيمن الصفدى والفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير.



يهدف الاجتماع إلى تحريك جهود السلام في المنطقة، وحلحلة الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية من خلال حث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التفاوض وصولا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



كما أنه من المقرر أن يعقد الوزراء مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام الاجتماع.



وكانت مصر قد أجرت خلال الفترة الماضية اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، في إطار التحضيرات لعقد اجتماع الرباعية الذي يعقد بصيغة ميونيخ