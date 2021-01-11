نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيع بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة الأزهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع اليوم الاثنين كلا من محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر تنفيذ برتوكول تعاون عقد بشأن برامج تدريبية للأئمة والواعظات بجامعة الأزهر الشريف.

تتضمن عقد دورات متتابعة في مجالات اللغة العربية، من خلال كليات وأقسام اللغة العربية بالجامعة والإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع، من خلال كليات التربية وأقسام الطب النفسي بكليات الطب وبناء المهارات الإعلامية، من خلال كلية الإعلام.

وأكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار سلسلة متتابعة من البروتوكولات، ستقوم الوزارة بتوقيعها مع عدد كبير من الجامعات المصرية، للاستفادة من خبرة جميع الجامعات المصرية في مختلف المجالات والتخصصات.

كما تهدف هذه البروتوكولات الواسعة إلى جانب أبعادها الثقافية إلى قضية أهم، وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، ويسهم في التعرف عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التي وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسم به هؤلاء الأئمة والواعظات، كل ذلك خدمة لديننا ووطننا، والتأكيد على أهمية أن نعمل معا وبروح وطنية عالية في كل ما يخدم قضايا هذا الوطن العظيم مصرنا العزيزة، وقضايا أمتنا، ويعمل لصالح الإنسانية وتحقيق السلام العالمي والتعايش السلمي بين البشر جميعا، بحكم الأخوة الإنسانية التي تجمع الناس جميعا.

وووقع البروتوكول بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر اليوم بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا محمود صديق، ومؤمن إبراهيم أمين عام جامعة الأزهر، وعمداء كليات: اللغة العربية، والدعوة، وأصول الدين، والدراسات الإسلامية، والإعلام، والطب، والتربية، وعميدة كلية الدراسات الإسلامية بنات، والدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب.