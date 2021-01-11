رسالة جديدة من هنا شيحة لجمهورها: اهربوا

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة ناعمة بدون مكياج.

وعلقت هنا على الصورة قائلة: "اهرب من الحواجز والأسوار.. اقفز إلى العوالم المجهولة وحلق بعيدًا .. بعيدًا عن سلم المعتقدات والثقافات، اهرب من واقعك لتجد حقائق جديدة ، وابحث عن الخفي وثق في حدسك ، الحياة حلم .. هل أنت مستيقظ أم مازلت نائما؟!".

علاقة هنا شيحة ومحمود شاهين

قد انتشرت خلال الآونة الأخيرة مجموعة من الصور جمعت بين الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين في عدة مناسبات مختلفة، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول ارتباطهما، وكانت أول المناسبات التي ظهرا فيها سويًا خطوبة أمير شاهين من منة جاب الله، حيث كانت هنا أول الحاضرين، وآخر المناسبات ظهورهما في لقطة رومانسية على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ42، حيث ظهر الثنائى وهما يتبادلان الحديث، وقيام محمود شاهين بإمساك يد هنا.



إلهام شاهين عن علاقة هنا شيحة بابن شقيقها

اخر اعمال هنا شيحة

في الوقت ذاته، أكدت النجمة إلهام شاهين وجود علاقة عاطفية تجمع بين محمود شاهين ابن شقيقها والفنانة هنا شيحة، حيث قالت: "أه في قصة حب ولكن لسه موصلناش إن في موضوع زواج لحد الآن، لأن لو في زواج أكيد هيجولى مش هبقى آخر من يعلم".ومن جانبه، نفى الفنان التشكيلى أحمد شيحة، والد هنا شيحة، تلك الأقاويل، مشددًا على أن تصريحات النجمة إلهام شاهين لا تمت للواقع بصلة وهي مسئولة عن ما تقول.يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.