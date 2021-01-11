من إضافة المواليد لإصدار بدل تالف.. هنا رابط مصر الرقمية لخدمات التموين

ننشر رابط مصر الرقمية لخدمات التموين فبعد فتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، باب إضافة المواليد لبطاقة التموين الخاصة بالفئات الأكثر احتياجًا، تزداد معدلات البحث بشكل مستمر حول بوابة مصر الرقمية كونها مرتبطة بخدمات التموين المقدمة للمواطنين.

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وتشمل خدمات التموين التي تقدمها بوابة مصر الرقمية الآتي: إصدار بطاقة تموين جديدة، إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين، وإصدار بدل تالف لبطاقة تموين، بجانب تفعيل بطاقة تموين، وفصل اجتماعى، ضم أفراد أسرتى، ونقل من محافظة إلى أخرى.

ولابد على المواطن التسجيل في بوابة مصر الرقمية حتى يستفيد من خدماتها المختلفة.

رابط بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين

يمكنك الاطلاع على كافة خدمات التموين من خلال زيارة الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية وذلك عبر الرابط التالي https://digital.gov.eg/categories/5ce6953967c10324bfa190df

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الخدمات التي شغلت أذهان المواطنين الفترة الأخيرة وهي طريقة ضم ضم أفراد الأسرة عبر بوابة مصر الرقمية.

شروط ضم أفراد الأسرة عبر بوابة مصر الرقمية

. أن يكون المتقدم للخدمة هو صاحب البطاقة.

. ألا يكون منطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين.

. لا يمكن فصل رب أسرة على بطاقة تموين أخرى، يمكن إضافة أفراد الأسرة الأعضاء في بطاقات تموينية أخرى وليس على بطاقة المواطن، على ألا يكون أي منهم رب أسرة.

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عبر بوابة مصر الرقمية.. خطوات ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين

الدخول على بوابة مصر الرقمية.

. الضغط على أيقونة خدمات التموين.

. كتابة رقم هاتفك وكلمة المرور الخاصة بك على البوابة.

. الضغط على أيقونة ضم أفراد أسرتي.

. الضغط على خانة ابدأ الخدمة.

. عرض أسماء الأفراد الذين أضفتهم مسبقا على البطاقة.

. الضغط على خانة المزيد من أفراد أسرتك من الدرجة الأولى.

. الاطلاع على الشروط والأحكام.

. الضغط على موافقة على الشروط والأحكام، ثم موافق.

. الضغط على المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى لإضافتهم، وسيتم عرض البيانات التي أدخلتها لمراجعتها ويمكن تعديل أي منها.

.ثم إرسال الطلب بنجاح، ويمكنك تتبع الطلب بالضغط على خانة تتبع الطلب.