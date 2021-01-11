مدينة دوت الخليج 2021.. معلومات تهمك عن المشروع السكنى المميز

مدينة دوت الخليج 2021، لا تتوقف القيادة السياسة عن محاولة توفير سكن آمن وبديل للمناطق العشوائية التى انتشرت فى مصر، وكانت تمثل خطرًا كبيرًا لكونها مهددة بالسقوط، وغير آمنة على الإطلاق، ومن تلك الإنشاءات المميزة، هى المدينة الخاصة بتحيا مصر، التى تم تأسيسها فى منطقة "المقطم"، وهى تجمع سكنى مٌعد بأيادى مصرية، ونستعرض معكم أبرز ملامح المدينة السكنية، موقعها والتكلفة التى خصصت لإنشاؤها.

مدينة دوت الخليج 2021

لاشك أن توفير سكن آمن وبديل عن العشوئيات من الضرورات الملحة، خاصة فى ظل تردى أوضاع تلك المناطق التى كانت تكون من "عشش" ومنازل آيلة للسقوط فى أوقت، وهو ما يهدد حياة المواطنين القاطنين فى تلك الأماكن، وكان لابد من إيجاد وسيلة بديلة، وهو ماتحقق فعلًا بإنشاء العديد من المناطق السكنية وعلى رأسها المدينة، وموقعها يتوسط الهضبة الوسطى بمنطقة المقطم، حيث حي الأسمرات.

مدينة دوت الخليج.. معلومات هامة

إيجاد مكان سكنى مناسب يستوعب هذا الكم الكبير من السكان، كان ذلك هو نقطة انطلاق الحكومة المصرية الساعية لإنقاذ الآلاف من المواطنين القاطنين لتلك الأماكن المتهدمة، وحتى توفر لهم أكبر قدر من الأمان سعت الحكومة إلى توفير كافة الخدمات، واعتماد كل المرافق الممكنة للتسهيل على المواطنين.

وأغلب القاطنين فى المنطقة كانوا فى منطقة الدويقة وغيرها من الأماكن التى كانت مهددة بالسقوط، وبعد إنجاز أكبر قدر من العمل فى المدينة ، تم نقل عدد من المواطنين بالفعل إلى المساكن الجديدة، وذلك بعدما افتتحها الرئيس السيسي، منذ فترة.

ويستعرض معكم «دوت الخليج» أبرز المعلومات عن المدينة المنشأة حديثًا، والتى تشمل عدة مراحل:

1- تتكون مدينة «دوت الخليج» الواقعة فى منطقة الأسمرات فى المقطم من 3 أجزاء، هى الأسمرات واحد، والأسمرات اثنين، والأسمرات ثلاثة.

2 –بعد إنجاز مرحلتين يتبقى فقط الثالثة والأخيرة والعمل قائم بها حاليا.

3- تبلغ مساحة الوحدة السكنية 65 متر مربع، وبها كل المرافق مكتملة.

4- تضم المرحلة الأولى والثانية إحدى عشر ألف وحدة سكنية.