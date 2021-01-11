رامى جلال: الدول المؤسسية تتخطى عقباتها.. وترامب تحول إلى "بطة عرجاء"

تحدث عضو مجلس الشيوخ، والمحلل السياسي رامى جلال، عن الأحداث الأخيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية، واضعًا تحليلًا دقيقًا لمسار الأحداث فى أمريكا، قائلًا:" أثبتت الأحداث أن الدول المؤسسية الديمقراطية، تتخطى بسرعة عقباتها، وتعود إلى مسارها الصحيح بنفسها، حتى وإن كان هناك انحرافات طارئة.

رامى جلال:الأوضاع تعيد تصحيح نفسها فى الدول المؤسسية

واستكمل عضو مجلس الشيوخ، رامى جلال:" لم تجدى محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب الساعية إلى عرقلة مسار الدولة، نفعًا بعدما، حيث آلت الأحداث فى النهاية إلى استكمال الإجراءات، فلا يوجد شخص أقوى من الدولة، حيث تعيد الأوضاع تصحيح نفسها بنفسها بطريقة ذاتية.

رامى جلال: ترامب تحول إلى بطة عرجاء

وأوضح المحلل السياسيى الكبير، رامى جلال:" تصدت كل مؤسسات الدولة الأمريكية، لكل المساعى الطامحة إلى عرقلة التحول السلمى للسلطة، حيث لم تفيده أغلبية حزبه في مجلس الشيوخ، ولا فى المحكمة الفيدرالية الأمريكية، ولم يطيعه نائبه، الذى هو رئيس مجلس الشيوخ، فى عرقلة جلسة اعتماد نتائج الانتخابات، كما أن المؤسسة العسكرية قد لا تسمح له بأية مغامرات مدمرة تحدث، وتحول رئيس أكبر دولة في العالم إلى "بطة" عرجاء يدعو الله ألا تتم إقالته قبل يوم العشرين من يناير، وألا تتم محاكته بعد ذلك.

وأختتم عضو مجلس الشيوخ، رامى جلال حديثه: " خرجنا من الأزمة الأمريكية، بدرس مهم وهو أن الديمقراطية ليست هى العملية التي نستخدم فيها صندوقًا شفافًا لنضع فيه أوراقًا بيضاء، يجمعها موظف شريف يسلمها لقاض عادل، هذا هو المشهد الإجرائي فحسب"، مضيفًا: "الديمقراطية ليست وسيلة إصلاح لكنها غاية عامة؛ فالمجتمعات لا تستخدم الديمقراطية لكي تتقدم، بل تتطور أولًا لتصل إلى النمط الديمقراطي الذي يمثل ثقافة جمعية وسياقًا عامًا، ولا يأتي أبدًا من وحي لحظة تاريخية، لكنه تراكم كبير وطريق طويل تسير فيه الشعوب لفترات طويلة.