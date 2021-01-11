وزارة الصحة تنشر أرقام الخطوط الساخنة لأمانة الصحة النفسية

جدة - نرمين السيد - ولفتت الصفحة الرسمية للوزارة، إلى أنه يمكن الاتصال من خلال الأرقام التالية : 08008880700 - 0220816831 وتعمل الخطوط الساخنة لأمانة الصحة النفسية، على مدار الساعة وتقدم خدماتها بالمجان، وأكدت صفحة الوزارة أن الخطوط يرد عليها مختصين فى كل التخصصات النفسية.

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