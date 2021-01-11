النشرة المرورية : زحام بشارع الأزهر وصلاح سالم والأوتوستراد بديلا للكورنيش

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية، اليوم الاثنين، يكون لها طابع خاصة، مع البدء الفعلى للذروة الأسبوعية، مشيرا إلى أنها تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية إيمان مختار، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام بمحور أبو قير، عند منطقة كفر عبده، ومحافظة الغربية تشهد أحجام متفرقة فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا.

وأضاف صابر، أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة للقادم من طريق طلخا، ومتجه إلى شارع المشاية، كما تشهد محافظة بورسعيد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وتابع صابر أن، الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود مرزوق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر من المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، بكافة الطرق والمحاور.

وأشار صابر، إلى أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد بعض أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى الأوتوستراد، وأعلى مناطق الوراق للمتجه إلى الطريق الزراعى، وأعلى مناطق المرج، وأعلى مناطق البساتين.

ولفت صابر إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل مرضى وطبيعى، وكذلك الطرق والمحاور الداخلية بمحافظة الجيزة، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى أكد على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة؛ لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وألمح صابر إلى أن محافظة القاهرة، تشهد بعض الأحجام فى طريق الكورنيش للقادم من مستشفى المعادى العسكرى، ومتجه إلى مناطق أثر النبى، نتيجة وجود أعمال، ويفضل سلوك الأوتوستراد بديلا عن الكورنيش فى هذا التوقيت.

ونوه صابر إلى أن محور صلاح سالم، يشهد بعض الأحجام نتيجة وجود أعمال توسعة وتطوير بمحور الفردوس، وكذلك القادم من حديقة الأزهر ومتجه لأعلى كوبرى السيدة عائشة، بسبب تنفيذ بعض قرارات الإزالة بالمناطق المحيطة، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت.

ونصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر و15 مايو، واستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس و الساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

واختتم صابر بأن شارع الأزهر يشهد بعض الأحجام ويفضل للمتجه إلى الموسكى والعتبة استخدام شارع بورسعيد، أو شارع الجيش، كما يشهد كوبرى الفنجرى بعض الأحجام للخارج من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا باستخدام شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.