انخفاض درجات الحرارة واستمرار الشبورة.. خريطة الطقس من 12 إلى 17 يناير

جدة - نرمين السيد - وجاءت التوقعات كالتالى:

الثلاثاء 12 يناير 2021 شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. الأربعاء 12 يناير 2021 أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الغربية على فترات متقطعة. أمطار خفيفة "30% تقريبا" على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد. الخميس 14 يناير 2021 أمطار متوسطة على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة أمطار خفيفة إلى متوسطة "40% تقربيا" على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. نشاط رباح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد. الجمعة 15 يناير 2021 أمطار خفيفة إلى متوسطة "40% تقربيا" على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. السبت 16 يناير 2021 أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. الأحد 17 يناير 2021 أمطار خفيفة إلى متوسطة "40% تقربيا" على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. واختتم بيان الأرصاد بوجود انخفاض فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، مع ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التى تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق، كما يتم تحديث التنبؤات يوميا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض درجات الحرارة واستمرار الشبورة.. خريطة الطقس من 12 إلى 17 يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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