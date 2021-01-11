وزيرة الصحة: إصابات كورونا انخفضت بنسبة 21% 

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه يجري فحص لقاح "إسترازينكا" ضد كورونا داخل هيئة الدواء المصرية، وفور الانتهاء ستتم مخاطبة الشركة المصنعة ومنظمة "جافي" لتوفير كمية وافرة منه في مصر.

وأوضحت زايد، أنه سيتم توفير الكميات من لقاح كورونا خلال الشهر الجاري، فور الانتهاء من خطوة الاستخدام الطارئ للقاح، لافتة إلى أن هناك مخاطبات مع شركة "فايزر" لتوريد كمية من لقاح "فايزر بيونتك" خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان إلى أن حالات كورونا متزايدة في محافظات القاهرة الكبرى ووجه بحري، وقليلة في محافظات الصعيد، مؤكدة أن وزير المالية سيتعاقد خلال ساعات على لقاحات كورونا.

وشددت في كلمتها خلال مؤتمر صحفي عقد امس الاثنين، على أن بدء توريد لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا فور اعتماده من هيئة الدواء.

وقالت وزيرة الصحة، إن الأوضاع مستقرة بمستشفيات العزل فيما يخص توافر أنابيب الأكسجين، موضحة أن هناك 21 % انخفاضا في الإصابات، وأن تردد حالات الاشتباه على المستشفيات قل بنسبة 15 %، وحجز الحالات في الرعاية المركزة قل بنسبة 8% متوسط، وارتفع الشفاء 5 %.

وأوضحت أن آخر 10 أيام شهدت انخفاضا ملحوظا في متوسط الحالات، وال 3 أيام الأخيرة شهدت انخفاضا كبيرا.

وتابعت: "كان هناك تحديات في الفترة الأخيرة، ومشكلة نقص الأكسجين رصدت في آخر 3 أسابيع في العالم كله لان كل الحالات الداخلي توضع على الأكسجين لتحسين حالتها".

أكدت وزيرة الصحة، أن الشبورة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، تسببت في زيادة أعداد الوفيات بسبب تأخر سيارات نقل الأكسجين الطبي لمدة تزيد عن 8 ساعات.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة عملت على التغلب على مشكلة الشبورة بزيادة عدد السيارات، كما تم دعم سيارات الأكسجين بسيارات من وزارة الداخلية للمساعدة في تيسير حركة السيارات.

وقالت الدكتورة هالة زايد، إن الوزارة لليوم الثالث على التوالي لا تعاني من مشكلة في الأكسجين، مؤكدة أن حالات الاشتباه بفيروس كورونا ونسبة الدخول إلى المستشفيات انخفضت.

وأضافت زايد، أن الوزارة تدرس المشكلة حتى لو مشكلة بسيطة في مستشفى صغير وتعمل على تأمينها، مناشدة استقاء المعلومة من وزارة الصحة ومصادرها الرسمية.

وأشارت إلى أن الوزارة أتاحت البرنامج المخصص لمتابعة الحالات في المستشفيات والأكسجين لكل مؤسسات الدولة لتشارك البيانات، معربة عن أمنياتها في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التحسن.

وناشدت وزيرة الصحة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلة إن فرق العزل المنزلي تجوب المحافظات وتتابع وتسجل حالة المواطنين، فضلًا عن توفر جهاز قياس تشبع الأكسجين بالدم.