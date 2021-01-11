وزيرا خارجية الأردن وفرنسا يغادران القاهرة بعد لقاء سامح شكري

غادر مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الأثنين، وزيرا الخارجية الأردني والفرنسي، بعد زيارة للبلاد استغرقت يوما واحدًا شاركا خلالها في اجتماع وزاري رباعي يضم أيضا وزير خارجية ألمانيا وبحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه تم إنهاء إجراءات سفر كل من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وأيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في وداعهم مسؤولين من الخارجية.

واستقبل السفير سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم الأثنين، بقصر التحرير كلًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزيري خارجية فرنسا وألمانيا.

ونقلا عن تصريحات السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تغريدة له بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قال إنه تم عقد اجتماعا بحضور الوزراء الأربعة، لمناقشة الوضع الحالي لعملية السلام وسبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولًا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هذا الاجتماع يأتي استمرارًا لموقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية، وسعيًا نحو إعادة استئناف المسار التفاوضي.