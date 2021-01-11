ننشر جدول مواعيد سحب ملفات التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية

جدة - نرمين السيد - وجاءت مواعيد سحب وتقديم الملفات كالتالى: وكانت النيابة الإدارية، أعلنت عن مسابقة للتعيين فى وظيفة معاون نيابة من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2018.

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