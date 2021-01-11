أبو الغيط يعقد اجتماعاً مع رؤساء بعثات جامعة الدول العربية فى الخارج

جدة - نرمين السيد - عقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعاً موسعاً ظهر اليوم الإثنين، مع رؤساء بعثات الجامعة بالخارج، وذلك فى سياق الجهد الذى تبذله الأمانة العامة لتطوير نشاط وأداء بعثاتها الخارجية والوقوف على سبل تعظيم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف التى تربط بين الجامعة والدول والمنظمات الدولية والإقليمية التى يوجد تمثيل للجامعة لديها.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن أبو الغيط استهل هذا الاجتماع، الذى تم تنظيمه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإشادة بالدور الذى تقوم به بعثات الجامعة العربية بالخارج، خصوصا فى ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية التى تفرضها جائحة كورونا، وأثنى على المجهود الذى يضطلع به رؤساء وأعضاء هذه البعثات فى دفع الأهداف العليا للجامعة وتنفيذ أولوياتها الإستراتيجية وفق ما تقرره الدول الأعضاء وتكلف به من أعمال من قبل الأمانة العامة وبالتنسيق الوثيق مع مجالس السفراء العرب فى العواصم الخارجية.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط وجه رؤساء بعثات الجامعة بالخارج بتكثيف جهودهم فى سبيل توطيد العلاقات مع الدول والمنظمات المعتمدين لديها خدمةً للمصالح العربية المشتركة، وكذا التوسع فى إقامة روابط الصداقة وآليات التعاون فى المجتمعات التى يعملون بها، بما فى ذلك مع البرلمانات والمجالس التشريعية، ومجتمعات وجمعيات رجال الأعمال، والغرف التجارية المختلفة، ومراكز الفكر والأبحاث، والمعاهد الثقافية، والمؤسسات الإعلامية، وغير ذلك من دوائر التأثير وصنع القرار.

كما شدد أبو الغيط على أهمية الدور الذى تقوم به بعثات الجامعة بالخارج فى متابعة تنفيذ وتطوير مجمل الخطط والبرامج القائمة فى إطار منتديات التعاون المؤسسية التى تجمع بين الجامعة والدول والمنظمات الشريكة لها، بما فى ذلك مع الصين وروسيا والهند والإتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، وبالإضافة إلى الشراكة الموسعة مع الأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المختلفة.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط قام فى هذا السياق بإطلاع رؤساء بعثات الجامعة بالخارج على مجمل أولويات ومجالات تركيز الجامعة العربية فى المرحلة المقبلة، مستعرضاً آخر التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وجهود تسوية الأزمات فى كل من سوريا واليمن وليبيا، والدور العربى لدعم الأمن والاستقرار والتعافى الاقتصادى فى السودان والصومال، والمشهد الإقليمى العام فى منطقة الشرق الأوسط، وعلاقات الجامعة بالقوى الدولية المختلفة، وتوقعاته بخصوص التوجهات الرئيسية فى السياسة الخارجية للولايات المتحدة بعد تنصيب إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، إلى جانب استجابة منظومة العمل العربى المشترك للتحديات التى فرضتها جائحة كورونا على الدول والمجتمعات العربية.

كما استمع أبو الغيط خلال الاجتماع إلى عرض من رؤساء بعثات الجامعة بالخارج حول الدور الذى تقوم به البعثات تنفيذاً لأهداف الجامعة وتكليفات أمينها العام، كذلك قدموا جملة من المقترحات التى ترمى إلى تطوير علاقة العمل بين البعثات الخارجية والأمانة العامة وأجهزة الجامعة المختلفة، خدمة للعمل العربى المشترك وتعظيماً للعلاقات التى تجمع الجامعة بالمنظمات والدول المختلفة الشريكة لها.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة العربية لديها 25 بعثة تعمل حالياً بالخارج ما بين بعثة دبلوماسية ومركز ومكتب اتصال ومكتب، منها بعثات معتمدة أو مراقبة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك وجنيف وفيينا، والإتحاد الأفريقى فى أديس أبابا، والاتحاد الأوروبى فى بروكسل، وبعثات معتمدة لدى عواصم مختلفة فى أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.