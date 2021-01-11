عاجل.. السيسى يوجه بتنفيذ مشروعات مدينة الروبيكى وفق أرقى المعايير الهندسية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى المتعلق باستكمال عدد من مكونات البنية الأساسية بمدينة الجلود فى الروبيكى، لا سيما الهناجر والورش والمحلات التجارية والمعارض. ووجه الرئيس، فى هذا الإطار بأن يتم تنفيذ جميع الإنشاءات للمشروعات المكملة لمدينة الروبيكى وفق أرقى المعايير الهندسية، وتزويدها بأحدث الآلات والمعدات لضمان جودة المنتج النهائى، ولتصبح نموذجا للمناطق الصناعية المتخصصة، ولتساهم بفعالية فى جهود الارتقاء بقطاع الصناعة الوطنية وتعميقها محليًا، وذلك فى إطار جهود الدولة ذات الصلة. كما وجه الرئيس، فى ذات السياق بتوفير الموارد المالية اللازمة لتلبية أية متطلبات إنشائية أو تجهيزية إضافية قد تحتاجها مدينة الروبيكى، وكذلك إيلاء أهمية لتعزيز التعاون مع الخبرات الأجنبية العريقة فى هذا المجال لرفع القدرات الإنتاجية التنافسية للمدينة وتوطين التكنولوجيا.

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