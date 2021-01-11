10 منتخبات تصل القاهرة غدا للمشاركة في بطولة العالم لليد

يستقبل مطار القاهرة الدولي غدا الثلاثاء ، 10 منتخبات لكرة اليد من عدة دول مختلفة ، للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال ، والتي تنطلق الاربعاء وحتي 31 يناير الجاري، مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة ضيوف مصر .

وقالت مصادر بالمطار، إنه من المنتظر وصول بعثة منتخب تشيلي وعددهم 23 راكبا ، ومنتخب كوريا وعددهم 23 راكبا ، كما يصل منتخب الجزائر وعددهم 30 راكبا ، كما يصل كلا من منتخب فرنسا وعددهم 33 راكبا ، ومنتخب النمسا وعددهم 28 راكبا ، ومنتخب المانيا وعددهم 34 راكبا ، ومنتخب الدنمارك وعددهم 31 ، وكذلك السويد وعددهم 29 راكبا ، والنرويج وعددهم 33 راكبا ، وتونس وعددهم 31 راكبا ، كما يصل 44 راكبا من الشخصيات والوفود المشاركة في البطولة ، ويتولي فريق من العلاقات العامة بقيادة الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار ، انهاء اجراءات وصول كافة المنتخبات والشخصيات المشاركة بالبطولة وحتي خروجها من المطار .

وأضافت المصادر تم تخصيص أوتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة ، وذلك من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، وتم تنظيم دخول الأوتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع ، لإحضار اللاعبين من على الطائرة ، كما يتولي فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة داخل الاوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة ، وذلك للتاكد من خلوهم من اي عدوي .

وتابعت المصادر فور انتهاء إجراءاتهم تتولى سلطات المطار تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلي المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين ، وتم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة ، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة ، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.