نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الطيران المدنى يتفقد أتوبيسات نقل الركاب الجديدة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى صباح اليوم مهبط مطار القاهرة الدولى يرافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات وزاره الطيران المدنى وكان فى إستقبالهم الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس مجدى محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية حيث تفقد سيادته الدفعة الجديدة من أتوبيسات نقل الركاب بالمهبط والبالغ عددها 7 اتوبيسات فى ظل خطة تحديث وتطوير معدات الشركة، واطمأن علي الإجراءات الإحترازية والوقائية المطبقة وشدد على ضرورة الإلتزام بها للحفاظ على سلامة وصحة العاملين.

ثم أعقب ذلك جولة تفقدية لوزير الطيران المدني داخل هنجر 7٠٠٠ التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وكان فى إستقباله المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وذلك لمتابعة أعمال تجهيز وإعادة تأهيل إحدي الطائرات من طراز بوينج B777-200 لضمها لأسطول الشحن الجوي وتابع سيادته التطورات والإضافات والتحديثات الفنية والتقنية التى تم إجراءها على الطائرة لرفع كفاءتها التشغيلية والفنية مرة أخرى لإعادة تشغيلها في نشاط الشحن.

وتوجه سيادته لزيارة مجمع ورش عمرة المحركات، الذى يعد من أكبر مجمعات عمرة محركات الطائرات بإفريقيا والشرق الأوسط وتابع انتظام سير العمل وأعمال صيانة المحركات والخدمات الفنية التى تقدم للعملاء من شركات الطيران المختلفة.

وخلال جولته وجه وزير الطيران بالإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية فضلًا عن تقديم أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء بما يزيد من الإمكانيات والقدرات الفنية للشركة ويدعم خططها نحو التوسع في الأسواق العالمية.