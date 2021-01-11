نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب الأئمة والواعظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر على أهمية الثقافة الإسلامية والتأهيل والتدريب المستمر للخريجين وللأئمة والخطباء والواعظات، واقتناء الكتب وتوفيرها للطلاب والباحثين من خلال منافذ البيع المجانية والمخفضة، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين الجامعة ووزارة الأوقاف في نشر الثقافة.



وأضاف خلال لقائه بالدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن واجبنا العمل على تهيئة المناخ الملائم للإفادة من الثقافة ونشرها، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الوزارة في رفع كفاءة الأئمة والواعظات في جميع التخصصات الشرعية والعربية والتأهيل النفسي والإعلامي.