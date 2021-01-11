نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال شهر.. مرصد الأزهر: 52 عملية إرهابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلَّط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الضوءَ على عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي والعالمي خلال الأسبوع الماضي؛ حيث أصدر المرصد تقريره الشهري حول مؤشر العمليات الإرهابية في أفريقيا خلال شهر ديسمبر 2020. وقال المرصد إن هذا الشهر شهد ثباتًا في مؤشر العمليات الإرهابية داخل القارة الأفريقية مقارنة بشهر نوفمبر؛ إذْ سجَّل هذا الشهر 52 عملية إرهابية، وهو نفس عدد العمليات خلال نوفمبر، لافتًا إلى أنه رغم هذا الثبات فإن بعض الدول شهدت نشاطًا إرهابيًّا مكثفًا، بينما تراجع هذا النشاط في بعض الدول الأخرى بشكل نسبي.

وفي إطار سلسلة الإصدارات المرئية التي ينشرها مرصد الأزهر باللغة العربية واللغات الأجنبية، أصدر المرصد تقريرًا مصورًا باثنتي عشرة لغة تحت عنوان: «الحرية الدينية.. مبدأ إسلامي أصيل». وأكد المرصد في تقريره أن الحرية الدينية أحد أهم المبادئ التي أقرَّها الإسلام بوضوح في قول الله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، وذلك قبل أن تفطن المنظمات الدولية إلى أهمية إطلاق مفهوم الحريات.

وفي السياق، أعرب المرصد عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي الذي شنَّته عناصر تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي على منجم في منطقة «ماتش» الواقعة في إقليم «بلوشستان» جنوب غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل 11 عاملًا وإصابة آخرين. وأكَّد المرصد أن استهداف الأبرياء والآمنين يُعدُّ من الأعمال الإرهابية التي جرَّمتها تعاليم الشريعة الإسلامية، وعدَّت مرتكبيها من المفسدين في الأرض الذين أجاز الله لأولي الأمر عقابهم في الدنيا، وأعدَّ لهم عذابًا عظيمًا في الآخرة.

وحول فعاليات النسخة الـ33 من المؤتمر الدولي لمسلمي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والتي تناولت قواعد الفقه الإسلامي المتعلقة بالجوائح والأوبئة، قال المرصد إن هذا الموضوع يتناسب مع ما يمرُّ به العالم من انتشار لوباء فيروس «كورونا»، وذلك في محاولة لمناقشة مستجدات الأوضاع الخاصة بالوباء وكيفية التعامل معها من منظور الشريعة الإسلامية، وعرض كيفية تعامل الفقه الإسلامي مع التغيرات التي تصاحب الجوائح والأوبئة، وهو ما يُعرف باسم: «فقه النوازل».

من جهة أخرى، علَّق مرصد الأزهر على عزم حكومة إقليم «قطلونية» الإسباني على توسيع الخطة التجريبية لتدريس مادة «التربية الإسلامية»، وثمَّن المرصد استجابة السلطات المسؤولة عن التعليم في إسبانيا لمطالب المسلمين وتلبية احتياجات أبنائهم التعليمية، مؤكدًا أهمية التعليم الديني في تربية النشء على مبادئ دينهم السمحة، ومساعدتهم على التعايش وقبول الآخر واحترامه.

كما علَّق المرصد على قرار الحكومة الألمانية بتخصيص مبلغ «مليار يورو» لمكافحة التطرف اليميني خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال دعمها لبرامج خاصة، وأكَّد المرصد أهمية وجود مثل هذه البرامج لمكافحة أشكال التطرف بصفة عامة، والتطرف اليميني والعنصرية ضد المسلمين على وجه خاص، مشيرًا إلى أن هذه البرامج خطوة عملية في طريق القضاء على ظاهرة العنف ضد المسلمين والأجانب في ألمانيا والمجتمعات الغربية بصفة عامة.

وعلى صعيد المقالات والتقارير المتواصلة التي تعالج قضايا مرصد الأزهر، نشر المرصد عددًا من المقالات والتقارير، من أبرزها باللغة العربية مقال بعنوان: «نظرية تفوق العرق الأبيض.. داء يحتاج إلى دواء»، ومقال تحليلي لإصدار مرئي بثَّه تنظيم «داعش الصومال» الإرهابي، ومقال باللغة الإنجليزية تحت عنوان: «الحسبة كمبدأ لحرية التعبير في الإسلام»، إضافة إلى نشر عدد من المتابعات والرسائل عبر منصات المرصد بلغاته المختلفة.