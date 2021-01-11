عاجل .. مدبولى يتابع مشروع تأهيل وتبطين الترع .. وتوجيه رئاسى برصف الطرق

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومسئولى الجهات المعنية؛ وذلك لمتابعة الجهود التى تبذلها الجهات المختصة بتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية من واقع الرصد الميدانى.





واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة بذل أقصى الجهود، للانتهاء من تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع فى زمن قياسى، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ وذلك من أجل ترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الجهود التنفيذية التى تقوم بها الجهات المعنية أولا بأول من خلال الرصد الميدانى وعلى أرض الواقع، وذلك حتى يتسنى دفع العمل بالمشروع، وإزالة أية معوقات قد تعرقل التنفيذ.

وفى ضوء ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة منع إلقاء أية مخلفات فى الترع، مشيرا إلى أن هناك توجيها من الرئيس بضرورة القيام بتمهيد الطرق على جانبى الترع التى يتم الانتهاء من تبطينها وتأهيلها ورصفها بالخرسانة، أو الأسمنت؛ ليكون المشروع فى صورته النهائية ذا واجهة حضارية مميزة.

كما وجه رئيس الوزراء وزير الموارد المائية والرى إلى ضرورة قيام المقاول المنفذ لعملية تبطين الترع بنقل نواتج عمليات التكريك والتطهير إلى أقرب مقلب عمومى، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظين لتحديد المقالب العمومية بنطاق كل محافظة.

وفى الوقت نفسه، كلّف الدكتور مصطفى مدبولى بأن يتم تحديد نموذج لمنظومة التعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف بإحدى المحافظات، والتصرف فيها، وذلك فى غضون أسبوع، ليبدأ التنفيذ ثم التعميم على باقى المحافظات، مع ضرورة التنبيه بمنع إلقاء المخلفات، والتعامل بحزم بشأن التعديات على الترع والمجارى المائية، لافتا إلى ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية؛ للمشاركة فى منظومة جمع القمامة فى القرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج، والعمل فى الوقت نفسه على بذل المزيد من جهود توعية سكان القرى للمحافظة على سلامة المجارى المائية.

من جانبهم، أشار مسئولو وزارة الموارد المائية والرى إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص مشروع تبطين الترع، ونقل نواتج التطهير، منوهين فى سياق ذلك إلى أنه يتم تحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات فى الترع والمصارف، أو التعدى على منافع الرى.

وخلال الاجتماع، استمع رئيس الوزراء لبعض المقترحات الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات والقمامة على مستوى الجمهورية، كما ناقش المسئولين حول عدد من المعوقات التى تواجه مشروع تبطين وتأهيل الترع والمجارى المائية، مؤكدا استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية؛ حتى يتسنى إزالة أية معوقات؛ للإسراع بتنفيذ هذا المشروع القومى الحيوى.