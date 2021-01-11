أحمد بهاء شلبى: 3 آليات رئيسية ترسم ملامح برنامجى فى البرلمان

وأضاف "شلبى" فى بيان أصدره، اليوم الاثنين، أن برنامجه يعتمد على منهجية تقوم فى الأساس، على عدة محاور، أهمها المحور التشريعى والرقابى، والذى يستند إلى ثلاثة آليات رئيسية، الأولى العمل بشكل مستمر، على قياس الأثر التشريعى للقوانين القائمة، والتى تم إقرارها والعمل بها، والآلية الثانية تختص بوضع أطر تشريعية وقوانين لممارسات اقتصادية قائمة بالفعل لتقنين هذه الممارسات بشكل أفضل وفق نظم وآليات قانونية تضمن النجاح والتنمية، والآلية الثالثة تتضمن دراسة المبادئ التى قام عليها الدستور المصرى ومواده المختلفة، والتى تم وضعها فى الأساس لخدمة مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
وشدد شلبى، على أن المحور الخدمى فى برنامجه، يعتمد على منظومة التواصل، والتى تستهدف توصيل الخدمات وتلقى الشكاوى، والاستفسارات من خلال آليات عمل محترفة، من خلال وجود أنظمة واضحة لدى فريق العمل يتحقق من خلالها سهولة التواصل.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن برنامجه يتضمن محور تنموى، من خلال تنمية اقتصادية، تعتمد فى الأساس على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال من خلال اطلاق مبادرات الشراكة مع الجهات ذات الصلة لتقديم وتفعيل الدعم الإرشادى.
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