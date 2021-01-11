عاجل.. فيديو : القوات المسلحة تواصل تطهير المنشآت الخدمية لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - واصلت الإدارات التخصصية المعنية بالقوات المسلحة، تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لعدد من المرافق الحيوية الهامة بالدولة والأسواق التجارية والمنشآت الخدمية، التى تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين فى نطاق القاهرة الكبرى .





وتم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة، لتطهير وتعقيم ميدان العتبة والموسكى ومنطقة الأسواق وموقف أتوبيسات وجراج ومحطة مترو العتبة وجراج الأوبرا، وكذلك المنشآت الحكومية كهيئة البريد والمسرح القومى، والتى تعد من أهم المناطق بالقاهرة التى تشهد كثافة عددية كبيرة من المترددين عليها بشكل يومى، بالإضافة إلى محيط مسجد الحسين والجامع الأزهر وعدد من المنشآت المحيطة بهما، وذلك فى توقيتات متأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية، وحرصاً على عدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

كما تمت عملية تطهير وقائى لمقرات مجلس الوزراء ومجلس النواب، الذى يستعد لافتتاح جلساته بالدورة الجديدة، كذلك تطهير مجلس الشيوخ، وتضمنت أعمال التطهير المنشآت والقاعات بما يحقق الحد من انتشار الفيروس ويضمن سلامة وحماية الوزراء والنواب والعاملين وجميع المترددين على تلك المنشآت.

يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة، جميع إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، وبما يسهم فى تحقيق سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.