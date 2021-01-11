سامح شكرى : الرئيس السيسي اجتمع بوزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا

كشف وزير الخارجية سامح شكرى، عن لقاء جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا صباح اليوم.

وقال شكرى في مؤتمر صحفى رباعي بالقاهرة، إن الرئيس حرص على لقاء الوزراء من منطلق حرصه على دفع جهود العملية السلمية، وحل القضية الفلسطينية.

وأشار الوزير إلى أهمية التوصل لحل دائم وشامل للقضية الفلسطينية الأمر الذى من شأنه أن يطلق الفرص أمام شعوب المنطقة للاستفادة الكاملة من السلام والاستقرار في تحقيق تطلعاتهم المشروعة والعمل على الارتقاء بشعوبهم وتحقيق اماله.