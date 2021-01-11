كشف وزير الخارجية سامح شكرى، عن لقاء جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا صباح اليوم.
وقال شكرى في مؤتمر صحفى رباعي بالقاهرة، إن الرئيس حرص على لقاء الوزراء من منطلق حرصه على دفع جهود العملية السلمية، وحل القضية الفلسطينية.
وأشار الوزير إلى أهمية التوصل لحل دائم وشامل للقضية الفلسطينية الأمر الذى من شأنه أن يطلق الفرص أمام شعوب المنطقة للاستفادة الكاملة من السلام والاستقرار في تحقيق تطلعاتهم المشروعة والعمل على الارتقاء بشعوبهم وتحقيق اماله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى : الرئيس السيسي اجتمع بوزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.