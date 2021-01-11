حبس منار سامى فتاة التيك توك سنة مع الشغل بتهمة خيانة الأمانة

قضت محكمة جنح كفر شكر ، بحبس منار سامي، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك"، سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه فى قضية اتهامها بـ"خيانة الأمانة"، فى مبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية.

كانت محكمة كفر شكر بالقليوبية تنظر محاكمة منار سامى فتاة التيك توك فى قضية جديدة متهمة فيها بخيانة الأمانة، فى مبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية وبين موكل المحامى مينا ناجى، وجاء فى البلاغ الذى حرره المستشار مينا ناجى، الممثل القانونى لـ"أحمد.ك" المدعى، وحمل رقم 4209 لسنة 2020، أن منار سامى حررت إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه لـ"أحمد.ك"، نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ فى الموعد المحدد له، وماطلته فى السداد، مما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.

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المحامى صاحب الدعوى مينا ناجى