وزيرة الصحة: الحديث عن زيادة وفيات كورونا بالموجة الثانية أمر غير دقيق

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة أن الفترة الماضية شهدت تحديات فيما يخص الاكسجين، أسببها زيادة استهلاك الأكسجين نتيجة برتوكولات العلاج المحدثة في مصر والعالم، وكل الحالات تخضع لجلسات الاكجسين وهو ما يحسن نتائج الحالات ويقلل الوفيات، والحديث عن زيادة الوفيات بسبب كورونا غير دقيق
وأضافت خلال مؤتمر صحفى أن الوفيات في الموجة الثانية أقل 50 % عن وفيات الموجة الأولى، وفيما يخص الاكسجين من أول لحظة لدخول جميع الحالات حتى العادية كانت تحصل عليه وكان له فارقا كبيرا في النتائج.
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