القبض على محمد قمصان مدعي محاربة السرطان ووالدته بكفر الشيخ

ألقت مباحث مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، القبض على محمد قمصان ووالدته من منزلهما بقرية سنهور المدينة، التابعة لمركز دسوق، للتحقيق معهما في واقعة ادعاءه المرض بالسرطان، واستخدامه صفحات التواصل الاجتماعي للترويج لذلك.

وكانت آمال عثمان، والدة محمد قمصان، قالت إن نجلها أصيب بجلطة بسبب غضبه من منتقديه، واتهامه بالباطل، وتم نقله للقاهرة، واستقبله والده هناك.

يذكر أن الصفحة الشخصية لمحمد القمصان ،نشرت صورة له وهو يرقد على سرير،معلق له محلول ،ونشر بوست أنه أصيب بجلطة،مطالبا كل محبيه بالدعاء له.