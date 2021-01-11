القاعة الرئيسية لمجلس النواب تتزين لاستقبال الأعضاء الجُدد غدا.. صور

رصدت "صوت الأمة " آخر استعدادات استقبال أعضاء مجلس النواب الجُدد غدا الثلاثاء، حيث انتهى الفنيون من أعمال الترميمات سواء بالمبنى الرئيسى للمجلس أو داخل الأروقة المختلفة، تمهيدًا لانعقاد الجلسة الافتتاحية غدا فى ضوء قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد بالدور الأول من الفصل التشريعى الثانى.

وتقود فريدة الشوباشى ، عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا ، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، والنائب أبانوب عزت، ويتم قراءة قرار الرئيس ، بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، يعقبه أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلأً من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.

واعتمد القانون، النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدأً لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.