«صوت الأمة» تنفرد بنشر خريطة توزيع مقاعد النواب داخل المجلس في حلف اليمين غدا

حصل موقع «صوت الأمة» على خريطة تقسيم قاعة مجلس النواب، والمقاعد المخصصة لنواب مجلس النواب 2021، بالأسماء وأرقام المقاعد، استعدادا لحلف اليمين غدًا الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021. وقسمت قاعة مجلس النواب إلى 4 قطاعات (الأخضر- الأصفر- الأحمر- الأزرق) ويخصص لكل لون من ألوان القطاعات على عدد أبواب القاعة السبعة.

وتقود فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، والنائب أبانوب عزت، ويتم قراءة قرار الرئيس، بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، يعقبه أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.

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