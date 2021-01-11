نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تواصل خطتها لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة الموجة الثانية لفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستمرارًا لجهود القوات المسلحة لدعم مؤسسات الدولة فى مجابهة خطر إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، واصلت الإدارات التخصصية المعنية تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لعدد من المرافق الحيوية الهامة بالدولة والأسواق التجارية والمنشآت الخدمية التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين فى نطاق القاهرة الكبرى.

حيث تم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لميدان العتبة والموسكى ومنطقة الأسواق وموقف اتوبيسات وجراج ومحطة مترو العتبة وجراج الأوبرا وكذا المنشأت الحكومية كهيئة البريد والمسرح القومى حيث تعد من أهم المناطق بالقاهرة التى تشهد كثافة عددية كبيرة من المترددين عليها بشكل يومى بالإضافة إلى محيط مسجد الحسين والجامع الأزهر وعدد من المنشآت المحيطة بهما، وذلك فى توقيتات متأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية وحرصًا على عدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

كذلك القيام بأعمال التطهير الوقائى لمقرات مجلس الوزراء ومجلس النواب الذى يستعد لإنعقاد إفتتاح جلساته بالدورة الجديدة كذلك تطهير مجلس الشيوخ، وتضمنت أعمال التطهير المنشآت والقاعات بما يحقق الحد من إنتشار الفيروس ويضمن سلامة وحماية السادة الوزراء والنواب والعاملين وكافة المترددين على تلك المنشآت.

يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا وبما يسهم فى تحقيق سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.