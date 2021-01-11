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اتحاد المهن الطبية يقرر رفع إعانة العلاج الشهرى ل500 جنيه

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، فى جلسته اليوم الأثنين، 11 يناير 2021، رفع قيمة إعانة العلاج الشهرى من 250 إلى 500 جنيها، بمعدل 6 آلاف جنيه فى السنة، بناء على المقترح المقدم من الدكتور يوسف حمزة الأمين العام المساعد للاتحاد، وأمين عام نقابة أطباء الأسنان.

كما قرر مجلس الاتحاد، رفع الحد الأقصى لخدمات الأسنان المقدمة للأعضاء المشتركين بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية الطبية من 900 إلى 1500 جنيه.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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