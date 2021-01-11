ورقة كانت السر في احتفاظ الأهلي ببادجي رغم رفعه من القائمة "تفاصيل"

خلال أيام سينتقل السنغالي أليو بادجي لاعب النادي الأهلي خلال اسابيع الي فريق إلى نادي أنقرة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود شرط أحقية الشراء وجاء ذلك بعد فشل اللاعب في إقناع المدير الفني للنادي الأهلي "بيتسو موسيماني"، والذي استبعده من قائمتي الفريق المحلية والإفريقية.

وتساءل الكثيرون عن كيفية إعارة الأهلي للاعب بالرغم من كونه لاعب حر بموجب إزالة الأهلي لاسمه من القائمة.

وكان السر في توقيع بادجي على ورقة قبل سفره تفيد أنه قد تم رفع اسمه من القائمة برغبته وانه علي اتفاق ان اسمه يتم رفعه من القائمة لكنه يكون على ذمة النادي الاهلي وانه لن يكون لاعب حر دون قيود.

وقد تم رفع اسم السنغالي من القائمة في الانتقالات الماضيه وسجل بدلاً منه لاعب الأهلي المنضم حديثاً بدر بانون، قادما من الرجاء البيضاوي المغربي.

مدرب الأهلي "مويسماني" لم يكن يرغب بتواجد اللاعب في الفريق بسبب عدم اقناعه التام عن اداء اللاعب وإمكانياته لا تتطابق مع رغبات مدرب الفريق ولا مع طريقة لعبه.

ومن ناحية أخرى يواجة ازمة لاعب الفريق جيرالدو ولكن بسبب رغبة النادي في إعارتة ولكن اللاعب رافضاً فكرة الخروج لإعارة عكس بادجي والذي انصاع لرغبة الأهلي.

ومن ناحية أخري يتسمك النادي الأهلي بمهاجم الفريق صلاح محسن وذلك في ظل انخفاض مستوي الفني لمروان محسن ،وفشل صفقة انضمام مهاجم صنداوينز الجنوب افريقي "سيرينو"الي الفريق وذلك بسبب مطالبات نادي صنداوينز في ارتفاع المبلغ المالي وفي ذلك الحاله يمكن ترك اللاعب الرحيل للمارد الأحمر.

أعلن نادي سيراميكا كيلوبترا انضمام لاعب الأهلي السابق أحمد ياسر ريان علي سبيل الإعارة إلي نهاية الموسم وتعتبر هذه اول صفقة في الانتقالات الشتوية للنادي.

وكان يرغب نادي سموحة ضم اللاعب ولكن في اللحظات الأخيرة تم الأتفقاق مع نادي سيراميكا كيلوبترا ،وكان اللاعب عاد منذ بدء الموسم من الجونة بعد انتهاء إعارته الي المارد الأحمر.

ويرغب المهاجم الشاب في فرصه لإثباة وجوده وليس مجرد ضيف شرف داخل جدران القلعة الحمراء خاصتاً وانه لاعب هام في منتخب الأولمبي المتأهل لطوكيو ويعتبر عنصر اساسي في منتخب الفراعنة حيث قدم مستوي جيد في المباريات التي خاضها مع المنتخب.

وقد طالب موسيماني من لجنة التخطيط تأجيل أي صفقات مرشحة إلى نهاية الموسم الجاري، والإكتفاء بالكونغولي والتر بواليا.