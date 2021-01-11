حبس فتاة التيك توك منار سامي سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه

أسدلت محكمة جنح كفر شكر الستار على قضية فتاة "التيك توك"، منار سامي، في قضية اتهامها بخيانة الأمانة فى مبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية، لتنال عقوبتها سنة مع الشغل وكفالة تقدر بألف جنيه فى قضية اتهامها بـ"خيانة الأمانة".

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والجدير بالذكر أن البلاغ الذى حرره المستشار مينا ناجى، الممثل القانوني لـ"أحمد.ك" المدعي، وحمل رقم 4209 لسنة 2020، أن منار سامى حررت إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه لـ"أحمد.ك"، نظير تعاملات مالية بينهما، فيما امتنعت الفتاة عن سداد المبلغ بالموعد المحدد للسداد، وأصبحت تماطله في السداد، مما دفعه إلى اللجوء للقانون وتحرير البلاغ ضدها.

تحويل أسرة منار سامي للجنايات نوفمبر 2020



وفي سياق متصل كانت النيابة أمرت بإحالة أسرة منار سامي للجنايات في نوفمبر الماضي، بعد أن وجهت النيابة العامة إليهم عدة تهم وهي:"مقاومة السلطات، واستعراض القوة والبلطجة، والتعدي على أفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم، وحيازة سلاح ناري، ومحاولة تهريب متهمة من العدالة"، جاء ذلك عقب مشاجرة 3 من أفراد أسرتها مع ضباط الحراسة بعد أن سمع أحدهم تعدي الضابط على منار بالضرب، ورفضه أن يمروا لرؤيتها.

قضية نسب لمنار سامي في أكتوبر 2020



وفي أكتوبر حرر مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية، محضرا من "م.س"، والد طليق منار سامي ضدها، واتهمها بالتلاعب في إثبات نسب ابنتها من زواجها العرفي بنجله "المسجون" بليمان جمصة في قضية اتجار بالمخدرات.