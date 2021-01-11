كورونا تضرب فريق سموحة.. 20 إصابة قبل مواجهة غدًا

يستعد فريق سموحة لمباراته غداً وتم اجراء مسحة طبية واثبتت نتيجة العينة إصابات جديدة بفيروس كورونا حتي بلغ العدد 20 لاعب.

ومن المنتظر اجراء المهندس فرج عامر رئيس النادي مكالمة مع اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الغد والتي كان من المقرر إقامتها امام فريق البنك الأهلي في تمام الساعة الثانية والنصف ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه سموحة نظيره البنك الأهلي، في الساعة يوم الثلاثاء ومن المقرر إقامتة علي ملعب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة من مباريات الدوري الممتاز.

ويحتل نادي سموحة المركز ال12 في ترتيب جدول المباريات برصيد 6 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها.

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ويخوض سموحة مباراته امام فريق الإنتاج الحربي يوم الأحد 17/1.

وقد طالب نادي سموحة انضمام لاعب الأهلي السابق احمد ياسر ريان الي صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة ،ولكن في اللحظات الأخيرة تم انضمام اللاعب الي صفوف فريق سيراميكا كيلوبترا الي نهاية الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق سموحة في الدوري الممتاز كانت امام فريق سيراميكا كيلوبترا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

و تحدث فرج عامر قبل ايام لإذاعة أون سبورت، وقال أن نادي الزمالك طلب لاعب فريق سموحة حسام حسن للأنضمام الي الفرقة خلال الفترة المقبلة لكن ثمنة لايقل عن 40 مليون جنية لأنه يعتبر أفضل مهاجم في مصر الأن ولأن بديلة غالي جداً ، ويوجد لاعب عربي نفوضة يريد مليوني دولار في الموسم الواحد .

وكان ضمن صفوف الفريق ناصر ماهر ولكن انتهت الإعارة حيث قدم موسم جيد مع الفريق وتألق ذالك ماجعل المارد الأحمر يطلب انتهاء إعارة اللاعب والعودة من جديد داخل جدران القلعة الحمراء ،وقد اصيب في الكتف اللاعب اثناء خوضه مباراة مع الأهلي وتم اجراء عملية جراحية للاعب ،حيث يتم اجراء تدريبات تأهلية له للعودة سريعاً الي الملاعب حيث تغيب عن مباريات الأهلي في الفترة السابقة .

ويرغب اللاعب العودة سريعاً واستكمال مشوارة مع الريق لتحسين مستواه واثبات وجودة ضمن الفريقه وليس الجلوس علي مقاعد البدلاء مثلما حصل مع عدد كبير اللاعبين وابرزهم احمد ريان المنتقل حديثاً ليسراميكا كيلوبترا.

