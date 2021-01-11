تحديث واتساب يثير غضب المستخدمين لهذه الأسباب

واتساب - ارشيفية
تحديث واتساب الجديد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أثار حالة واسعة من الغضب العارم وترقب تام من قبل مستخدميه.
دفعت سياسة الخصوصية المنتظر تنفيذها العديد من مستخدمي واتس آب حول العالم إلى الإعلان عن عزمهم إزالته من هواتفهم، فيما رشح آخرون تطبيقات أخرى لتحل محله بعد تحديث واتساب الجديد، أبرزها تطبيق "سيجنال"، حيث شكك بعض نشطاء في الخصوصية التي سيتيحها واتساب بعد تحديثه، واقترح البعض استخدام انستجرام كبديل له.
تحديث واتساب
يستهل تطبيق واتس آب بتحديث شروطه وسياسات الخصوصية الخاص به، وتتضمن التحديثات الرئيسية مزيدًا من المعلومات حول خدمة واتس آب، وكيف يمكن للأعمال التجارية استخدام الخدمات المضافة على فيسبوك لتخزين وإدارة محادثات واتس آب الخاصة به، وكيفية الشراكة مع فيس بوك لتقديم عمليات دمج عبر منتجات شركة فيس بوك.
تستطيع تحديث واتساب بالضغط على موافقة فإنك توافق على الشروط وسياسية الخصوصية الجديدة، والتي تسري في 8 فبراير 2021، وبعد هذا التاريخ، ستحتاج إلى قبول هذه التحديثات لمتابعة استخدام واتس آب بشكل إجباري.
بيان واتساب
أوضح واتس آب، من خلال بيان له، أنه لا يجب على المستخدمين القلق كثيرًا لأن التغييرات ستؤثر بشكل أساسي على التواصل مع WhatsApp Business، للتسهيل على الأشخاص في إجراء عملية الشراء والحصول على المساعدة من شركة مباشرة على واتس آب، وبينما يستخدم معظم الأشخاص واتس آب للدردشة مع الأصدقاء والعائلة، يتواصل الأشخاص بشكل متزايد مع الشركات أيضًا، لزيادة الشفافية ، قمنا بتحديث سياسة الخصوصية لوصف أنه يمكن للشركات التي تمضي قدمًا اختيار تلقي خدمات الاستضافة الآمنة من شركتنا الأم فيس بوك للمساعدة في إدارة اتصالاتها مع عملائها على واتس آب .
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