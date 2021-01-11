معاناة يسرا مع فيروس كورونا.. لايزال الوضع مستمر

أعلنت الفنانة يسرا، أنه رغم تحسن حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا مؤخرًا، إلا أن لازالت المسحة إيجابية حتى الآن لتؤكد عدم تعافيها من الفيروس الذي هاجمها بشراسة خلال الفترة الماضية.

أكدت يسرا، أنها في مرحلة التعافي من فيروس كورونا، ومستمرة على بروتوكول العلاج الذي وضعته لها وزارة الصحة في العزل المنزلي.

وفي نفس السياق خرجت مساعدة يسرا مؤخرًا في تصريحات صحفية لتطمئن الجمهور على صحتها مؤكدة أنها في تحسن مستمر وملتزمة بالعزل المنزلي و بالبروتوكول العلاجي، مطالبة من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل.

يسرا في الحجر الصحي

يذكر أن الفنانة المصرية تعيش هذه الفترة بالحجر المنزلي لإصابتها بفيروس كورونا، وتخرج من وقت لأخر تطمئن جمهورها على حالتها الصحية، كما تحرص على تقديم الواجبات الرسمية سواء بالمناسبات المفرحة أو المحزنة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.



ونعت يسرا منذ أيام السيناريست المصري القدير وحيد حامد والذي توفى منذ أيام قليلة، ومن ثم لحق به الموسيقار اللبناني الكبير الياس الرحباني، معبرة عن حزنها الشديد لعدم تمكنها من إداء واجب العزاء بشكل شخصي، فقدمت رسالة التعازي عبر السوشيال ميديا.



فكتبت عن الياس الرحباني:"فقد الوطن العربي فنان وأستاذ عظيم له قيمة فنية كبيرة للموسيقى، الموسيقار إلياس الرحباني، خالص عزائي لعائلة الرحباني، تغمده الله برحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان".