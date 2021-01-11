عين البرلمان.. خالد مشعل مصور من طراز رفيع لايتوقف عن الإبداع

تتضافر مجموعة من العوامل من أجل إنجاح مهمة نواب البرلمان تحت القبة، فبين جهود جبارة من الأمانة العامة، وحرص ذاتي من النواب على تقديم أفضل مالديهم على المستوىين التشريعي والرقابي، ليبرز دور هام ونوعي ومحوري، تلعبه "الصورة الصحفية" في إظهار كل تلك العوامل الفريدة، وهنا يسطع نجم مصور مجلس النواب خالد مشعل. المصور المخضرم خالد مشعل الذي يعد أقدم مصور صحفي في مجلس النواب، أنتهى اليوم من ألبوم مبهر يجسد خلاله، تزين قاعات وجنبات وأرجاء المجلس، قبيل انطلاق الجلسة العامة صباح الغد، والتي تظهر عين فنية وحس راقي يتمتع به خالد مشعل في اصطياد اللقطات والتقاط المفارقات، لايكاد يضاهيه فيها مصور صحفي آخر.



واللحظة الاولى التي يترتبط بها النواب مع مشعل، هي لحظة دخول عضو البرلمان إلى البهو الفرعونى للمرة الأولى لتسجيل بياناته واستخراج كارنيه عضوية مجلس النواب وإنهاء إجراءاته، ليلمع أمامه خالد مشعل المصور الرسمى للمجلس، ليكون عن حق "عين البرلمان" الأمينة والمبدعة.



يحتفظ خالد مشعل بمجموعة من المزايا التي تجعل منه مؤسسة متكاملة في هيئة شخص واحد، حيث يشرف بنفسه على كافة مراحل تجهيز والتقاط وتهيئة ونشر الصورة الصحفية التي بمجرد النظر إليها تستدل من خلالها على شخصية مصورها الصحفي النموذجي خالد مشعل. يحوز مشعل خبرات متركمة جبارة، حيث عاصر 8 مجالس للشورى فى 36 عاما، بخلاف مجلس نواب 2015، ومسيرة ممتدة بالعطاء ستتواصل في البرلمان الجديد للعام 2021، بلغت 36 عامًا أمضاها، التقط خلالها آلاف الصور الفوتوغرافية، وتمكن من تغطية جميع الفاعليات والأنشطة والزيارات والاحتفالات التي جرت في مجلس النواب المصري ومجلس الشورى سابقاً.

وتظهر الصور التي يلتقطها خالد مشعل الجهود الخرافية التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس النواب، والتي تكشف الصور عن تجهيزات شديدة الرقي واستعدادات غير مسبوقة للقاعات التي ستضم 596 نائب برلماني، بخلاف كتيبة الموظفين والمحررين البرلمانيين. ومن خلال الصور الأخيرة التي القتطها مشعل وينشرها موقع دوت الخليج، يظهر المجهود الذي تضافر فيه كافة العاملين في الأمانة العامة، من حيث تجهيز وتزيين الأروقة، والتأكد من الجاهزية التقنية والتكنولوجية، والحرص على إجراءات التباعد، وسلاسة وسهولة الإجراءات، وتوفير المساحات واستغلال كافة نقاط القوة داخل أروقة البرلمان، لتوفير مناخ يليق بمنجزات وتشريعات وأدوات رقابية توازي مايمثله البرلمان من اهمية فائقة في صناعة القرار بدولة بحجم مصر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عين البرلمان.. خالد مشعل مصور من طراز رفيع لايتوقف عن الإبداع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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