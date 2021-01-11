الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا جديدًا وصيانة وترميم 29.. الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 16 مسجدًا جديدًا ، و29 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (45) مسجدًا الجمعة القادمة 15/1/2021م بإذن الله تعالى، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (738) مسجدًا حتى تاريخه.

وأفاد بأن المساجد هي على النحو التالي:

أولًا : مساجد الافتتاحات، بمديرية أوقاف الفيوم

المسجد وعنوانه، وآلية التنفيذ

1. العتيق - معصرة عرفة - مركز أطسا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

2. عزبة شاكر- القاسمية - أطسا شرق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

3. الرحمة - قصر الباسل - إطسا شرق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

4. أبو بكر الصديق - عزبة عاشور - سنورس أول

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الإسماعيلية

5. الخلفاء الراشدين – أبو خليفة – القنطرة غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

6. الإيمان – ك 16- القنطرة غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

7. الرحمة – ك 11 المنشار – القنطرة غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

8. المتقين – خط البحر – القنطرة غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

9. عباد الرحمن – البياضية – القنطرة غرب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسوان

م

المسجد وعنوانه

10. الهادي بالشلال - أسوان

توسعة - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الجيزة

11. روضة الوالدين بجزيرة محمد

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف سوهاج

12. الواحد الأحد- قرية أبو خرص – طهطا

المحمودية- وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف بني سويف

13. الحاج عيد – الميمون -الواسطى

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14. المختار – عزبة عوض عيان - ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15. نجع عواد- كوم أبو خلاد - ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

16. السلام – عزبة الصعايدة مازورة سمسطا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف قنا

1.علي بن أبي طالب

المراشدة حجازة قبلي

2.محمد المغربي

المعنا قنا

3.الريطى

فاقبلي دشنا

4.علم الدين

الكوم الأحمر فرشوط

5.العساكرة

ابومناع دشنا

6.نجع محروص

السمطا دشنا

7.الشيخ عبد الرازق

فاو قبلي دشنا

8.مرسى سلام

نجع الدين دشنا

9.على بن أبى طالب

الفاوية دشنا

10.آل يونس – الدهسة

العركى – فرشوط

11.الطقري

الكلاحين قفط

12.نصر الله

الكلاحين قفط

13.السيدة زينب

الخرانقة قوص

14. الرحمن - الدوادوة

العركى - فرشوط

15. الحاج محمود

نجع محمود حجازة

16. الرحمن – حاجر الدهسة

القبلي – العركى

17. عزبة مهران

الرئيسية نجع حمادي

18. الفيران

العركي - فرشوط

19. نجع الحجيري

الظافرية قفط

20. السلام

البراهمة قفط

21. الرحمن

العقب قوص

مديرية أوقاف السويس

22.الطائف

حي الطائف

23. عثمان بن عفان

البطراوي – حي الجناين

مديرية أوقاف الدقهلية

24. الرخاوية بطوخ الأقلام

مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف جنوب سيناء

25. الفتح

الجبيل

مديرية أوقاف البحيرة

26. النور

عزبة فرج شبل حوش عيسى

27. عزبة الصباغين

منشية عامر – كوم البركة – كفر الدوار

28. خليف كفر عزاز

أبو حمص

29.الحمرا

كفر الدوار