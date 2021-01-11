دار الإفتاء تكشف شروط الاختلاط بين الرجل والمرأة

دار الإفتاء المصرية
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاختلاط والتعامل بين الرجال والنساء في الأماكن العامة مثل المدارس ووسائل المواصلات وغيرها لا مانع منه شرعًا، بشرط أنه يكون في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية.
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شروط الاختلاط بين الرجل والمرأة في الأماكن العامة
وتابعت الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": أن التعامل يجوز طالما كانت المرأة محتشمة في ملابسها، وبشرط أن يلتزم الرجل والمرأة بحفظ حرمات الله في البصر والسمع والمشاعر، بجانب الابتعاد عن الخلوة الشرعية التي لا تجوز إلا بين المحارم، مستشهده بقول الله تعالى في سورة النور:"قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ".
شروط إيجازه المحادثة بين الرجل والمرأة على مواقع التواصل الإجتماعي
فيما أشارت دار الإفتاء المصرية أن المحادثة بين الرجل والمرأة على وسائل التواصل الإجتماعي والتطبيقات المختلفة جائزة ولكن بشروط محددة وضعها العلماء وهي:
- أن تكون المحادثة بينهما بقدر الحاجة وفي حدود الضرورة، حتى لا تكون سببًا من أسباب الفساد والفتنة.
- ألَّا تكون المحادثة بينهما عبارة عن مضيعة للوقت بلا فائدة، فتكون مدخل من مداخل وساوس الشيطان.
- عدم إرسال المرأة صورتها لمن لا تعرفه، صيانةً لنفسها ولكرامتها من أن يستعملها أحد المنحرفين بشكل يسيء لها.
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