بيراميدز يقع في فخ التعادل ورمضان صبحي يستكمل تألقه

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريق بيراميدز وفريق وادي دجلة، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وذلك في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث، من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

أهداف مباراة بيراميدز



افتتح بيراميدز التسجيل عن طريق نجمه رمضان صبحي الذي يسجل لفريقه للمباراة الثانية على التوالي.

هدف رمضان صبحي



جاء الهدف بالدقيقة الواحدة والعشرين، بعد

هجمة منظمة من لاعبي بيراميدز على الجبهة اليمنى أنهاها عبد الله السعيد بتمريرة بينية متقنة بإتجاه زميله رمضان صبحي المنطلق داخل منطقة جزاء وادي دجلة والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة في الزاوية اليمنى للمرمى سكنت شباك الحارس محمد عبد المنصف.

لم يكن لأي من الفريقين الخطورة أو الغلبة الكاملة خلال مجريات اللقاء بالرغم من استحواذ بيراميدز على الكرة بنسبة وصلت لـ 63% في الوقت الذي سجل فيه وادي دجلة هدف التعادل.

هدف وادي دجلة



وجاء الهدف عن طريق حسام عرفات بالدقيقة 69 بعد

عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق إيزهاكو يعقوبو إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها حسام عرفات برأسية قوية وضعت الكرة داخل شباك الحارس شريف إكرامي.

وبهذا التعادل يكون قد وصل فريق بيراميدز للنقطة التاسعة من ست مباريات ويحتل المركز السابع بترتيب جدول الدوري العام.

على الجانب الأخر فقد وصل فريق وادي دجلة للمركز الخامس عشر بحصوله على النقطة السادسة من ست مباريات أيضا.

وتنتظر بيراميدز مبارار هامة أمام المقاولون العرب يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من يناير الجاري ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر بطولة الدوري العام.

كما ينتظر فريق وادي دجلة لقاء مع الفريق صاحب الموقف الصعب – فريق طلائع الجيش – محتل المركز الأخير بنقطة واحدة، وذلك يوم الجمعة المقبل على ملعب جهاز الرياضة.

رمضان صبحي يتألق ثانيةً

لم تكن مباراة اليوم المناسبة التي تشهد أولى أهداف رمضان صبحي مع بيراميدز، جيث سجل أولى أهدافه في المباراة الماضية، التي جمعت بين بيراميدز والإنتاج الحربي بالجولة السادسة، والتي شهدت فوز بيراميدز بنتيجة 3-2.

كان هدف رمضان صبحي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة الذي أعطى الأمل لبيراميدز وجعل المباراة تأخذ مسار التعادل، قبل أن يسجل إيريك تراوري هدف الفوز بالدقيقة الأخيرة.