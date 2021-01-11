أسرة تحرير "دوت الخليج" تهنئ الزميل مصطفى الشربينى بمناسبة المولودة الجديدة

الصحفى مصطفى الشربينى - أرشيفية

تتقدم أسرة تحرير دوت الخليج، بخالص التهنئة للزميل الصحفى، مصطفى الشربينى بمناسبة المولودة الجديدة "كارما"، جعلها الله من مواليد السعادة. وعبرت أسرة مؤسسة "دوت الخليج"، برئاسة الكاتب الصحفى عمرو الديب، عن سعادتها بتلك المناسبة السعيدة، متمنين لأسرة الزميل مصطفى الشربينى بدوام السعادة والمحبة. الزميل مصطفى الشربينى، من الصحفيين البرلمانيين المميزين بشهادة الجميع، والذى يشكل عنصرًا أساسيًا فى موقع "دوت الخليج" الإلكترونى، إذ يعد من أنشط المحررين البرلمانيين.

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