مندوب مصر الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

جدة - نرمين السيد - وقد تلا مراسم تقديم أوراق الاعتماد اجتماع مع المديرة العامة لليونسكو، حيث تم خلاله بحث سبل توثيق العلاقات الثنائية بين مصر والمنظمة، فى مختلف مجالات عملها، لاسيما فى ضوء عضوية مصر الحالية بالمجلس التنفيذى للمنظمة ولجنة التراث العالمى.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة فى المنطقة العربية، والذى يٌعد أول مكتب خارجى قامت المنظمة بإنشائه خارج مقرها فى باريس.

واستعرض السفير علاء يوسف، خلال اللقاء الجهود الوطنية المبذولة فى مجالات التعليم والعلوم والثقافة، والبرنامج الذى أطلقته الحكومة المصرية لإصلاح منظومة التعليم الأساسى، والذى ساهم فى تخفيف حدة آثار جائحة كورونا على انتظام العملية التعليمية لملايين من طلبة المدارس.

كما تطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصرى الجديد، فضلاً عن بحث إطلاق مشروعات جديدة للتعاون بين مصر والمنظمة.

وأشاد السفير علاء يوسف، بالجهود المبذولة من قبل اليونسكو لدعم الدول الأعضاء فى مجالات التعليم والثقافة والعلوم والمبادرات الأخيرة التى أطلقتها المنظمة، لاسيما الحملة الدولية لمكافحة الإتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية والتحالف الدولى للتعليم.

من جانبها، أشادت المديرة العامة لليونسكو، بالدور الفاعل لمصر فى المنظمة، مُثنيةً بشكل خاص على الدور الذى اضطلعت به خلال رئاستها للجنة الفرعية الخاصة باتفاقية اليونسكو لحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، فضلاً عن مشاركة مصر النشطة فى صياغة التوصية الدولية المعنية بالجوانب الأخلاقية للذكاء الاصطناعى.