رئيس الوزراء يؤكد مساندة ودعم مصر الكامل للحكومة اليمنية الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مساندة ودعم مصر الكامل للحكومة اليمنية الجديدة للاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها، وتحقيق الاستقرار للشعب اليمنى، مجددا موقف القاهرة المُستنكِر للهجوم الإرهابى الذى استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.





وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى بين رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاثنين، والدكتور مصطفى مدبولى، الذى قدم خلاله التهانى بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وسلامة كل أعضاء الحكومة من الهجوم الإرهابى الذى استهدف مطار عدن الدولى.

من جانبه، أعرب عبدالملك عن تقدير اليمن، قيادة وحكومة وشعبا، للدعم المستمر من مصر لليمن وشعبه فى مختلف الظروف والأحوال، مؤكدا الحرص المشترك على الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق رحبة بما يتسم وخصوصية وأخوية العلاقات المشتركة.

ولفت إلى الحرص المشترك على تفعيل أعمال اللجنة العليا اليمنية المصرية واستئناف عقد اجتماعاتها فى أقرب وقت ممكن، لتحقيق الطموحات المشتركة فى تمتين أواصر العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى خلال الاتصال، مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وآفاق تطوير العلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة، إضافة لأوجه الدعم المستقبلى لليمن بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، كما تناول الاتصال القضايا التى تهم البلدين وتنسيق المواقف المشتركة إزائها.