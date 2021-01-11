نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برئاسة فريدة الشوباشي.. غداً إنطلاق أولي جلسات برلمان 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق، غدًا الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث تشهد الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.

ومن المُقرر أن تتم عملية أداء اليمين الدستورية بواقع الفردي والقائمة، حيث يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشر من صباح الثلاثاء فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرا، كما تم تم إعداد استراحات موصوله بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب.

وقامت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، بإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية استعدادًا للجلسة الافتتاحية للمجلس، والمُتمثلة في إرتداء الكمامة والكشف الحراري واستخدام المطهرات، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

وأكد الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزري، أنه سيتم مطالبة النواب بعدم اصطحاب مرافقين حتى لا يزداد العدد عن الرقم المسموح به في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووفقا للاجراءت الاحترازية والتباعد الاجتماعي تتحمل القاعة الرئيسية ٢٤٨ مقعد والشرفة العليا على المستوى الثاني ٣٩ مقعد والشرفة العليا على المستوى الثالث ٣٦ مقعد، ويجلس الاعضاء وفقًا لرقم العضوية داخل القاعة العامة.

وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونها أضغر عضوين.

