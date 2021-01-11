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محمد سياف - ابو ظبي - يتسنى لأصحاب سيارات التاكسي والميكروباص استبدال مركباتهم التي مر على انتاجها أكثر من 20 عامًا بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدزج “البنزين والغاز الطبيعي”، بعد أن أطلقت الحكومة البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تجيز بنود قانون المرور عمل السيارة لمدة 20 عامًا فقط، وهو البند الذي لم يكن مفعلًا من قبل مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين .

خطوات تقديم طلب إحلال مركبة للعمل بالغاز

يمكن التقديم في المبادرة القومية لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول على الموقع الرسمي للمبادرة .

الضغط على إنشاء حساب جديد من أعلى يسار الشاشة .

إدخال البيانات والتي منها صورة شخصية ورقم قومي ورقم الهاتف وبريد إلكتروني والسن والمحافظة .

التحول إلى الصفحة الرئيسية للمبادرة .

الضغط على طلب إحلال مركبة من أعلى يمين الشاشة .

تسجيل بيانات صاحب المركبة .

تسجيل بيانات الترخيص .

تسجيل بيانات السيارة القديمة .

اختيار سيارة من البدائل المطروحة .

المبادرة القومية لتحويل السيارات

يتم تنفيذ المبادرة القومية لتحويل السيارات برعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف برنامج تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي إلى استبدال 70 ألف سيارة قديمة خلال عام 2021م، بواقع 55 ألف سيارة تاكسي وملاكي، و15 ألف ميكروباص، على أن يتم أستبدال ما يقرب من 180 ألف سيارة خلال عامي 2022 و 2023 بحسب تصريحات وزيرة التجارة والصناعة .