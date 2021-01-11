استعلام تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي tk.moss.gov.eg

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محمد سياف - ابو ظبي - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف دعم شهر يناير 2021 لمستفيدى معاش تكافل وكرامة، خلال الأيام المقبلة علي أن يتم استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لبوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط الإلكتروني tk.moss.gov.eg.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد مستفيدي برنامج كرامة يبلغ مليون و237 ألفا و582 شخصًا، بينما يبلغ عدد مستفيدي تكافل 2 مليون و175 ألفًا و603.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021

يمكن لجمع المستفيدين من خلال برنامج تكافل وكرامة الإستعلام بالرقم القومي عن معاش شهر يناير 2021 عبر الخطوات التالية:

الدخول لموقع وزارة التضامن tk.moss.gov.eg. قم بكتابة الرقم القومي للمستفيد في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على استعلام.

كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد كشفت في وقت سابق عن أن هناك نحو 14 مليونًا و200 ألف شخص مستفيد من برامج الدعم النقدي التي تقدمها الوزارة، بخلاف 8 مليون و400 ألف شخص مسجلين على قاعدة البيانات.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن قد خصصت رقمًا للتواصل لتلقي الاستفسارات والكشاوى، على الخط الساخن 19680 أو على عن طريق البريد الإلكترونى:[email protected]