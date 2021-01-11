انت الان تتابع تفاصيل خبر لماذا تثير تحديثات الواتساب الجديدة غضب المستخدمين في مصر والعالم ؟؟ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مع بدايات عام 2021 أعلنت شركة فيسبوك عن تحديثات الواتساب الجديدة حيث تعتبر شركة فيسبوك هي المالك لتطبيق الواتساب الذي أنشأ علي يد الثنائي جان كوم وبريان أكتون عام 2009 وقد أشترته فيسبوك عام 2014 في صفقة قياسية مقابل 19 مليار دولار أمريكي ويصل عدد مستخدمي تطبيق الواتساب حاليا حوالي 2 مليار شخص حول العالم ويعتبر من أكثر التطبيقات استخداما في العالم في الوقت الراهن وقد أثارت تحديثات الواتساب الجديدة حول شروط وسياسة الخصوصية والذي يمنح شركة فيسبوك إمكانية الحصول علي معلوماتك علي الواتساب غضب المستخدمين نظرا لأنه لا يمكن للمستخدمين رفض السياسة الجديدة وإلا لن يصبحوا قادرين علي الدخول إلي حساباتهم.

ما هي تحديثات الواتساب الجديدة وما المعلومات التي سوف تحصل عليها فيسبوك؟

طبقا لما أعلنته شركة فيسبوك فإن تحديثات الواتساب الجديدة الغرض منها تقديم اقتراحات حول المحتوي المناسب لك واقتراحات حول الأصدقاء وتحسين نوعية الإعلانات الموجهة للمستخدمين لتلائم احتياجاتهم ومن المقرر أن تكون تلك التحديثات أجباريه لجميع المستخدمين علي أن يتم منع الرافضين لسياسة الخصوصية الجديدة بحلول نهاية الشهر القادم واليكم متابعينا أهم المعلومات الخاصة بك والتي سوف يشاركها تطبيق الواتساب مع فيسبوك:

رقم الهاتف الخاص بك الصورة الشخصية والحالة (IP) الجهاز الخاص بك وموقعك بيانات المعاملات المالية التفاعل داخل التطبيق سواء مع الأصدقاء أو داخل المجموعات

أهم التطبيقات البديلة لواتساب في حال رفضك تحديثات واتساب الجديدة

يبحث العديد من المتابعين عن أفضل بدائل تطبيق الواتساب في الوقت الراهن لذا تقدم لكم متابعينا الآن أهم التطبيقات البديلة لتطبيق الواتساب 2021 لعل أهمها:

تطبيق (سيجنال) والذي نصح باستخدامه الملياردير ايلون ماسك أغني رجل في العالم عبر صفحتة الشخصية علي تويتر تطبيق تليجرام وهو واحد من التطبيقات الواعدة والذي يتميز بسياسات خصوصية صارمة وارسال أي نوع من الملفات مهما كان حجمها بسهولة

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