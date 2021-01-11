تامر حسني يحقق حلم إحدى معجباته بحضور حفل زفافها

تامر حسني، الفنان المصري الذي له طابع فريد يميزه عن باقي نجوم عصره، من خلال أعماله الغنائية والسينمائية والدرامية على السواء، فضلًا عن مشاعره الإنسانية تجاه جمهوره من جميع الفئات المختلفة.

تامر حسني يلبي طلب إحدى معجباته

علقت إحدى معجبات تامر، من خلال تعليق تركته على أغنيته "في جمال كده" والتي طرحتها "روتانا" على قناة "يوتيوب" الرسمية، وكتبت: "نفسي تحضر فرحي يا تيمو حلم حياتي أنا بعشقك من زمان وده بجد حلم حياتي أنت مش عارف أنا بجد بحبك إزاي يا رب تشوف الكومنت".



لبى الفنان تامر حسني طلب صاحبة التعليق، ليرد عليها عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلا: "حلم حياتك أحضر فرحك؟ طب أنا شوفت تعليقك وموافق أحضر فرحك، ويشرفني كمان، إبعتي لي كل بيانات فرحك بعد إذن حضرتك يا عروسة، وسلامي للعريس باشا".

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