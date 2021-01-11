تامر حسني يحقق حلم إحدى معجباته بحضور حفل زفافها

تامر حسني- ارشيفية
تامر حسني، الفنان المصري الذي له طابع فريد يميزه عن باقي نجوم عصره، من خلال أعماله الغنائية والسينمائية والدرامية على السواء، فضلًا عن مشاعره الإنسانية تجاه جمهوره من جميع الفئات المختلفة.
تامر حسني يلبي طلب إحدى معجباته
علقت إحدى معجبات تامر، من خلال تعليق تركته على أغنيته "في جمال كده" والتي طرحتها "روتانا" على قناة "يوتيوب" الرسمية، وكتبت: "نفسي تحضر فرحي يا تيمو حلم حياتي أنا بعشقك من زمان وده بجد حلم حياتي أنت مش عارف أنا بجد بحبك إزاي يا رب تشوف الكومنت".
لبى الفنان تامر حسني طلب صاحبة التعليق، ليرد عليها عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلا: "حلم حياتك أحضر فرحك؟ طب أنا شوفت تعليقك وموافق أحضر فرحك، ويشرفني كمان، إبعتي لي كل بيانات فرحك بعد إذن حضرتك يا عروسة، وسلامي للعريس باشا".
آخر أعمال تامر حسني
خطف الفنان تامر حسني الأضواء كعادته خلال الفترة الاخيرة، ليستحوذ على "التريند" في نهاية العام الماضي، ويستكمل حلقة نجاحته بأغنيته الجديدة "خليك فولاذي" التي طرحها في أول أيام السنة الجديدة أثناء حفلته.
ويقول مطلع الأغنية، "ليها طريقة فى البواخة.. الدنيا دي لما تصعب حاجة بتقفلها.. ولما تقلب وشها عليك فى يوم.. وتتعوجلك مستحيل تعدلها.. وبتبقى حاسس فجأة أنك لوحدك.. وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك.. بس الحقيقة أن في نفس الدقيقة.. قدامك الف فرصة في أكتر من طريقة.. خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي.. عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي .. ماهو اصل الدنيا واحدة وطبيعى أي واحدة .. لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف.. لكن لو تبقي فارس ترقصلك الغوازى".
الجدير بالذكر، أن آخر أعمال تامر حسني ألبوم خليك فولاذي، الذي يتضمن العديد من الأغاني من ضمنها قولني كلام التي نالت إعجبا العديد من الجمهور، وطمعتيني، قد الفراق، كرهتني في الحب، بألف سلامة، في جمال كده، وغيرها من الأغاني التي كان لها وقع مختلف عند الجمهور.
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