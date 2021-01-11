نتيجة مباراة الإسماعيلي الآن أمام الرجاء

انطلقت صافرة بداية المباراة ومازالت النتيجة تعادل سلبي بين الفريقين. يستضيف فريق الرجاء البيضاوي المغربي فريق الإسماعيلي مساء اليوم، في مباراة ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية. وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت مصر، على ملعب مراكش بالمغرب. تشكيل الإسماعيلي

ويدخل الإسماعيلي المباراة بتشكيل يضم كل من

حراسة المرمى:­ محمد صبحي.

الدفاع: محمد عمار – محمد بيومي محمد – رضوان شريفي .

الوسط: محمود دونجا – محمد عادل – عماد حمدي – أحمد مدبولي – شكري نجيب.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف. تشكيل الرجاء

على الجانب الآخر، يدخل الرجاء بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: أنس زنيتي.

الدفاع: عبدالإله مدكور – سند الورفلي – مرواني هدهودي – عبدالجليل جبيرا.

الوسط: زكريا الوردي – عمر العرجون – محمد زريدا – نوح سعداوي – محسن متولي.

الهجوم: سفيان رحيمي.

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